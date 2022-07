Sportello di ascolto 'Dalla loro parte' dell'Ordine degli Avvocati di Bari 14/07/2022 La presidente Triggiani: "Ascoltate finora vittime di maltrattamenti in famiglia e di violenze di genere"



“Da quando è attivo lo sportello ‘Dalla loro parte’ abbiamo ascoltato diversi cittadini, alcuni tornati più volte per chiedere ulteriore assistenza alle colleghe e ai colleghi che stanno prestando questo servizio”. A dichiaralo la presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Serena Triggiani, durante l’evento ‘La direttiva 2012/29/ue e il d.lgs.212/2015: diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato’ organizzato dalla Regione Puglia in Fiera del Levante. “Ci sono stati raccontati – ha aggiunto Triggiani - maltrattamenti in famiglia ai danni di un anziano fragile e solo oltre che alcune forme di violenza di genere verificatesi anche nell’ambito di rapporti di lavoro irregolare; a questo riguardo ci ha molto colpito la storia di una donna extracomunitaria che ha subìto violenze sia fisiche che psicologiche. Questo progetto è molto importante perché si coordina e rafforza lo sportello per il cittadino già attivato presso l’Ordine degli Avvocati di Bari, che ha dimostrato di avere una fortissima rilevanza sociale a tutela di cittadine e cittadini. L’auspicio è che l’iniziativa possa diffondersi ulteriormente attraverso eventi come quello di oggi per offrire questo servizio gratuito di ascolto a quante più persone possibile”.



Lo sportello informativo e di ascolto ‘Dalla loro parte’ è reso possibile grazie alla partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Bari al progetto “Dalla loro parte. Sportelli informativi e spazio di ascolto per le vittime di reato”. Approvato dal Ministero della Giustizia e in applicazione di una direttiva europea, il progetto si è concretizzato in una partnership tra Regione Puglia, i sei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Puglia, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Puglia e i Comuni di Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Trani.

Con questa iniziativa tutte le persone che hanno subìto un danno a seguito di un probabile reato possono ricevere la consulenza di un legale e le prime fondamentali indicazioni su come muoversi in ambito giuridico, oppure un sostegno psicologico o di altre istituzioni eventualmente interessate dal caso.

Lo sportello, aperto dalle 10 alle 13 e ospitato nello sportello per il cittadino presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Bari (Tribunale di piazza De Nicola), sarà operativo fino alla fine del 2022. A gestirlo, 52 tra avvocate (in larga maggioranza) e avvocati del Foro di Bari.