Azzurri Conversano: Alessandro Sannino quattro giorni a Genzano di Roma per il progetto Futsal+ 14/07/2022 Quattro giorni di formazione per proseguire in un percorso di crescita che nell’ultima stagione ha portato a grandi risultati, sia personali che di squadra. E’ questo lo spirito con cui il conversanese Alessandro Sannino, capitano della selezione Under 15 degli Azzurri Conversano, ha preso parte dal 6 al 9 luglio scorso allo Stage Giovani Calciatori di Calcio a 5 tenutosi presso il palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni” di Genzano di Roma nell’ambito del progetto “Futsal+”. In questa tornata di convocazioni, il classe 2007 è stato l’unico giovane calcettista a rappresentare la regione Puglia svolgendo assieme agli altri 17 atleti selezionati dal coordinatore federale prof. Antonio Quarto, le seguenti attività: di tipo tecnico-tattico, grazie alla collaborazione con i tecnici delle nazionali giovanili di calcio a 5; di indagine fisica e tecnica mediante test specifici; di informazione, attraverso interventi di esperti nel campo della psicologia, della medicina, dell’alimentazione e del regolamento di gioco; di cultura generale ed esperienziale. Una grande occasione di crescita, dunque, per Sannino il quale, nel corso dell’annata appena conclusa ha conquistato, insieme ai suoi compagni di squadra dell’Under 15, il titolo regionale di categoria e andando anche ad un passo dalla vittoria della Coppa Puglia, sfumata solo al termine di una rocambolesca finale. Il tutto vissuto con le responsabilità dei gradi di capitano indossati sul braccio sinistro, a conferma di un ruolo fondamentale anche nello spogliatoio e di valori umani che devono essere alla base nella formazione e nella affermazione di un giovanissimo atleta che prova ad arrivare sempre più in alto.