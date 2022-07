Foggia - Offerta della seconda dose di richiamo della vaccinazione Covid agli over 60 14/07/2022 Offerta della seconda dose di richiamo della vaccinazione Covid agli over 60:

Nigri e Pasqualone, insieme all’hub vaccinale del D’Avanzo



Ha preso ufficialmente il via anche in provincia di Foggia la nuova fase della campagna vaccinale anti COVID con la somministrazione della seconda dose di richiamo agli over 60 e alle persone fragili over 12.



Significativa l’affluenza registrata nei 14 Punti Vaccinali operativi, per l’intera giornata, in modalità “open day”.

Questa mattina, all’avvio delle attività dell’hub vaccinale dell’Ospedale D’Avanzo, erano presenti anche i Commissari Straordinari della ASL Foggia Antonio Nigri e del Policlinico di Foggia Giuseppe Pasqualone, insieme ai rispettivi Direttori Sanitari Franco Mezzadri e Leonardo Miscio.



Un’occasione per visitare insieme la storica struttura, accompagnati dalla Direttrice della Struttura Complessa di Igiene Universitaria Ro

sa Prato e per rinnovare la stretta collaborazione tra le due Aziende Sanitarie.

La campagna vaccinale proseguirà nei 18 centri operativi in provincia di Foggia, nei quali sarà possibile accedere liberamente oppure previa prenotazione (attraverso: Sportello CUP, portale online “la Puglia ti vaccina”, mail “prenota@aslfg.it).

Parallelamente, è partita la somministrazione della quarta dose (detta anche seconda dose di richiamo o second booster) alle persone fragili over 12, chiamate direttamente dai centri di cura.



L’accesso alla vaccinazione resta aperto anche a tutti i cittadini che devono ancora ricevere la prima, la seconda dose o il primo richiamo.

Si rinnova, pertanto, l’invito alla vaccinazione anche per coloro che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster), come già raccomandato.



Il completamento dei cicli di vaccinazione e la somministrazione della terza e quarta dose (per le categorie attualmente previste) sono fondamentali per mantenere una elevata risposta immunitaria e prevenire le conseguenze più gravi della malattia.

Il calendario delle attività dei Centri vaccinali della provincia di Foggia è consultabile al link:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36044/calendario-hub-mese-di-luglio-2022