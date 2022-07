Intensa giornata di ciclismo giovanile a Corato con il Trofeo Quarat Bike e il Trofeo Puglia Challenge 15/07/2022 Giovanissimi, esordienti e allievi: intensa giornata di ciclismo giovanile a Corato con il Trofeo Quarat Bike e il Trofeo Puglia Challenge



L’importante compito che attende l’Asd Quarat Bike e l’Asd Puglia Challenge in questo fine settimana è l’organizzazione di due eventi distinti: il Trofeo Quarat Bike per esordienti-allievi e il Trofeo Puglia Challenge per giovanissimi sabato 16 luglio a Corato con il patrocinio dell’omonima amministrazione comunale.



Due gare che si svolgono entrambe sul circuito allestito in viale dei Salici: si comincia intorno alle 16:00 con la tipo pista con 9 giri per gli esordienti (ogni tre giri altrettante volate a punteggio per i primi quattro al transito sotto l’arrivo) e 16 giri per gli allievi (quattro giri e altrettanti sprint a punteggio ai primi quattro). Dalle 18:00 in poi si continua con le pedalate ma per i più piccoli dai 7 ai 12 anni sul medesimo circuito con giri diversificati a seconda dell’età (G1: 2 giri - G2: 4 giri - G3: 5 giri - G4: 8 giri - G5: 10 giri- G6: 15 giri).



Le gare baby under 13 chiudono ufficialmente il trittico degli eventi in seno al Meeting Regionale Giovanissimi FCI Puglia grazie agli sforzi profusi dall’Asd Puglia Challenge e dall’Asd Quarat Bike all’opera per garantire il sicuro successo di entrambi gli eventi che rappresentano una felice occasione per mettere in mostra tutto il bello del ciclismo giovanile a suon di pedalate.





- Facebook https://www.facebook.com/Federciclismo-Puglia-110398478220466

- Twitter https://twitter.com/PugliaFci

- Instagram https://www.instagram.com/federciclismopuglia/