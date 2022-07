20 luglio - “I Mezzalira - Panni sporchi fritti in casa" a Maglie (Lecce) 20/07/2022 GLI SCIVOLOSI SEGRETI DELLA FAMIGLIA MEZZALIRA

TERZO APPUNTAMENTO PER “CHIARI DI LUNA”



Mercoledì 20 luglio, Villa Tamborino, Maglie





Terzo appuntamento della diciottesima edizione di “Chiari di Luna”, festival teatrale in corso a Villa Tamborino, Maglie, che si avvale della direzione artistica di Massimo Giordano con la collaborazione di Pietro Valenti. Mercoledì 20 luglio, in prima regionale, sarà la volta infatti del “Teatro de Gli Incamminati” e di “I Mezzalira - Panni sporchi fritti in casa”, con Agnese Fallongo (autrice del testo) e Tiziano Caputo, già ospiti del Festival nel 2020, e Adriano Evangelisti; spettacolo realizzato in collaborazione con “Ars Creazione e Spettacolo” per la regia di Raffaele Latagliata, con musiche originali di Tiziano Caputo, scenografie di Andrea Coppi, costumi di Daniele Gelsi.



Se è vero che la saggezza popolare insegna a mantenere le questioni familiari all'interno delle mura domestiche, è altrettanto vero che quelle mura non sempre bastano a contenere i segreti, i tabù e i non detti della famiglia Mezzalira, che proprio come l’olio delle olive - la cui raccolta costituisce il business di famiglia - comincerà a scivolare in una spirale di accadimenti infausti che la indurranno, inevitabilmente, a scendere a patti col mondo esterno. Il tutto visto e raccontato da Giovanni Battista Mezzalira, detto “Petrusino”, il più piccolo della famiglia che, una volta adulto, sarà costretto a fare i conti con i fantasmi del passato e a scoprire di non essere stato il solo a custodire un segreto. Un racconto tragicomico che mescola ai toni brillanti della commedia all’italiana le tinte fosche del giallo.



Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15 (porte aperte alle 20.45; non verrà consentito l’accesso a spettacolo iniziato). I ticket, del costo di 12 euro (più un euro di prevendita), si potranno acquistare da “Cartel”, in piazza Aldo Moro 19 a Maglie (tel.0836.484092 e 328.0454551), oppure su diyticket.it (call center 060406); al botteghino di Villa Tamborino, invece, saranno disponibili dalle 19 nel giorno dello spettacolo.



La rassegna, organizzata dall’associazione culturale “Chiari di Luna”, si avvale del patrocinio del Comune di Maglie, della Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, del Teatro Pubblico Pugliese, dell’Università del Salento, del Museo e biblioteca comunali “l’Alca” di Maglie, dell’Unione dei Comuni dell’entroterra idruntino, del Gal “Porta a Levante”, del Sac “Serre salentine”, di Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti Lecce in collaborazione con “Belpaese”, “Otse Cultura-Territorio”, Corte de’ Miracoli, Mercatino del Gusto, Liceo scientifico statale “Leonardo da Vinci”, Soroptimist International Club Maglie, Fondazione “Francesca Capece”. “Chiari di luna” aderisce infine a “italiafestival” e al distretto produttivo Puglia Creativa