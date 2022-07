basket - SERIE B, DEFINITI I GIRONI: CORATO NEL GIRONE D CON CAMPANE, ABRUZZESI E LAZIALI. 18/07/2022 SERIE B, DEFINITI I GIRONI: CORATO NEL GIRONE D CON CAMPANE, ABRUZZESI E LAZIALI.



La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato la composizione dei gironi relativa alla stagione 2022/23. Corato, assieme alle altre pugliesi, è stato inserito nel girone D con squadre di Lazio, Campania e Abruzzo.

Questo l’elenco completo delle squadre del girone D: Avellino, Bisceglie, Caserta, Cassino, Corato, Monopoli, Pescara, Pozzuoli, Roma, Roseto, Ruvo, Sala Consilina, Salerno, Sant’Antimo, Taranto, Teramo.



Qualche curiosità: la trasferta più lontana per gli uomini di Coach Verile sarà in quel di Roma contro la squadra universitaria della LUISS (394 km), mentre la trasferta più breve ovviamente, sarà quella di Ruvo di Puglia (solo 5 km).

Definite anche le date di inizio e di fine del campionato: 2 ottobre 2022 andrà in scena la prima giornata e il 7 maggio l’ultima. Si attende il Consiglio Federale del 1 agosto per conoscere il calendario degli incontri.



Di seguito spiegata la formula del campionato: Quattro gironi da 16 squadre, turno di andata e ritorno. Al termine:

1) le prime 4 di ogni girone accedono a 4 tabelloni playoff da 4 squadre ciascuno, su due turni. Le vincenti passano ad un concentramento in campo neutro, con girone all’italiana: al termine delle 3 gare, le prime due classificate sono promosse in A2 2023/2024.

2) le squadre classificate dal 5° al 12° posto accedono ad un turno unico al meglio delle 5 gare (5-12, 6-11, 7-10, 8-9): le vincenti accedono alla Serie B, le altre si riposizionano in Interregionale.

3) Scendono direttamente in Interregionale le squadre che al termine della stagione regolare si classificano dal 13° al 16° posto.



Noi siamo pronti, e voi?