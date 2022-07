FCI Puglia: seconda prova del Challenge Puglia Pista a Barletta il 20 luglio 19/07/2022 Secondo appuntamento presso il velodromo Lello Simeone di Barletta col Challenge Puglia Pista in programma mercoledì 20 luglio (domani) con l’assegnazione delle maglie di campione regionale FCI Puglia solo per le categorie esordienti, allievi e juniores. Con la regia organizzativa dell’Andria Bike, il programma prevede il ritrovo alle 14:30 presso l’impianto barlettano e lo svolgimento delle gare scratch e giro cronometrato per le categorie giovanissimi G4-G5-G6, a seguire le prove di tempo race, eliminazione e corsa a punti per esordienti, allievi e juniores (omnium endurance). Il Challenge Puglia Pista si chiuderà il 27 luglio con l’organizzazione della terza ed ultima prova a cura del Team MM Bike Andria-Resto al Sud.