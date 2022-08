9 agosto - FRANCESCO LOCCISANO e ANDREA PICCIONI Upgrade A seguire SCAZZACATARANT - Cursi 09/08/2022 09 AGOSTO CURSI - PIAZZA PIO XII

Il 9 agosto il Festival itinerante “La Notte della Taranta”, fa tappa a Cursi. Dedicata al tema “La tradizione del nuovo”, questa 25ma edizione, attraverserà 21 comuni del Salento dal 4 al 25 agosto, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà, tappa dopo tappa, alla lunga notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Le), con il maestro concertatore DARDUST, e sarà trasmesso su RAI 1, giovedì 1 settembre alle 23:15.



Alle 21 al via alla musica in piazza Pio XII con Francesco Loccisano e Andrea Piccioni. “Tradizione è mantenere vivo il fuoco, non adorarne le ceneri " di Gustav Mahler è il focus musicale di Francesco Loccisano (chitarra battente) e Andrea Piccioni (tamburello, tamburi a cornice, live electronics). La tradizione è un processo vivo, in trasformazione, che si rinnova e si rigenera grazie al lavoro incessante dei suoi portatori. Esplorazione di modi e suoni simbolo della millenaria tradizione italiana, oltre la classificazione di "popolare", in cui la tradizione viene utilizzata come piattaforma di partenza per un dialogo e una ricerca sonora attraverso cui decostruire e ricostruire non attraverso una semplicistica contaminazione ma al contrario scavando verso l'essenza e il centro del suono. Nell’ aprile 2022 è uscito il loro primo album come duo, dal titolo UPGRADE, composto da brani originali in cui la tradizione rinnova sé stessa alla ricerca di nuovi linguaggi e frontiere musicali.



La musica continua poi con i Scazzacatarante, un progetto musicale che nasce nel 1998 a Galatina, quando un gruppo di amici accomunati dalla passione per la pizzica- pizzica, decidono di portare avanti la tradizione popolare salentina. Con un pizzico di innovazione, forte carisma e spirito di gruppo, si esibiscono nelle più importanti piazze del Salento e non solo, cercando di far conoscere in Italia il ritmo incalzante della pizzica-taranta. Il nuovo lavoro propone diversi stili musicali, facendo incontrare il ritmo della pizzica salentina con il raggamuffin e la pachanga. Formazione: Tony De Giorgi (Tamburo e voce) Matteo Gaballo (Violino e voce) Davide Donno (Tambuto e voce) Roberto Margati (Sax soprano/ clarinetto) Luca Congedo (Batteria Acustica) Pantaleo De Pascalis (Fisarmonica) Lorenzo Codazzo (Basso elettrico).



INGRESSO GRATUITO

Prossima tappa

10 agosto: Galatone in Piazza San Sebastiano. Alle 19:00 Laboratorio di Pizzica; alle 21:00 i Tamburellisti d’Otranto e a seguire Kamafei.

Il Festival Itinerante è un progetto della Fondazione Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia, Pugliapromozione, Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella.

https://drive.google.com/drive/folders/1etZhAHKKoQpHfZdzZe9nf4rz6ixtaC6X?usp=sharing qui troverete altre foto dei festival itineranti precedenti

