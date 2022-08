ANNULLATO il live di Manuel Agnelli Al suo posto, a titolo gratuito, saliranno sul palco i Folkabbestia 09/08/2022 Kascignana festival, Manuel Agnelli annulla il concerto per questioni di salute. Al suo posto, GRATUITAMENTE, i Folkabbestia e poi dj set con Tobia Lamare

Annullato il concerto di Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours nell’ambito del Kascignana Festival. L’artista, colpito da un virus, non potrà esibirsi nell’immediato. Al suo posto, a titolo gratuito, saliranno sul palco i Folkabbestia, trascinatori con il loro folk rock e, a seguire, previsto il dj set di Tobia Lamare. Entrambi sono tra i più noti musicisti di Puglia, con i quali sarà impossibile restare fermi.

L’appuntamento, nonostante l’inconveniente, resta sempre presso i Giardini Unicef “Aylan Kurdi” di Castrignano de’ Greci per l’ultimo appuntamento del festival organizzato da Arci Lecce Solidarietà e dal Comune di Castrignano de’ Greci. L’apertura dei cancelli è prevista a partire dalle 20 e, in tutta l’area, vi saranno diversi stand con prodotti gastronomici.







Qui il comunicato stampa divulgato dall’agenzia dell’artista:

“Siamo spiacenti di comunicare che, a causa di un’infezione intestinale che ha colpito Manuel Agnelli, il concerto di domani, 9 agosto, a Castrignano Dei Greci (Le) è cancellato”. Queste le parole di Manuel Agnelli: “Purtroppo un maledetto virus intestinale mi impedisce di essere in forma per domani. Mi dispiace ragazzi, ma devo fermarmi un giorno. Mi scuso per tutti gli inconvenienti che questo può causare ma davvero non sto in piedi. È un peccato non potermi esibire in Puglia, una regione che amo tantissimo e dove, fra l’ altro, mi aspettavano parecchi amici, ma ci sarà modo di rifarci”.

Per la data di Castrignano dei Greci è possibile chiedere il rimborso del biglietto entro il 9 settembre, presso lo stesso circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Il tour riprenderà regolarmente il giorno 11 agosto con la data di Ancona ed il giorno seguente, 12 agosto a Bergamo per l’ultima data del tour.





