14 agosto - Equipe 84 in concerto, la storia della musica italiana a Celle San Vito (Foggia) 14/08/2022 Il 14 agosto a ripercorrere decenni di successi con “Tutta mia la città”, “Io ho in mente te”, “Un angelo blu”

E il 17 in paese il piccolo Celle e i suoi genitori provenienti dal Canada: cittadinanza onoraria al bambino



Celle di San Vito (Fg) – E’ tutto pronto, a Celle di San Vito, per il concerto in piazza della Equipe 84, una band che ha fatto la storia della musica italiana. Per il loro concerto, che si terrà domenica 14 agosto a partire dalle 21.30, è annunciato l’arrivo di fan da tutta la Puglia che seguono da anni il gruppo reso celebre, tra la metà degli anni ’60 e il trentennio successivo, da canzoni senza tempo come “Tutta mia la città”, “29 settembre”, “Io ho in mente te”, “Un angelo blu” e molte altre.

L’Equipe 84 nasce dalla seconda metà degli anni 60. I fondatori storici furono Maurizio Vandelli, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella e Victor Sogliani. Il gruppo entra subito nelle classifiche con i primi successi come Io ho in mente te, Resta, Bang Bang. Il gruppo diventa un’icona della musica beat. Dal 1970 iniziano le metamorfosi che portarono la band a un graduale scioglimento. La ripresa delle attività in questi anni è stata caratterizzata dalla richiesta di migliaia di fan. Il gruppo oggi è costituito da Tony Mione (chitarra e voce), Giuliano De Leonardis (basso), Roberto De Vincentis (batteria) e Marco Di Marco (Tastiere e Voce).

Nella scaletta del loro concerto non ci sono soltanto i grandi successi della band, ma anche le canzoni di gruppi storici ‘amici’ e ‘rivali’ per decenni: Nomadi, Camaleonti, Rockes, New Trolls, Dik Dik e molti altri. Dalla scomparsa di Ceccarelli, la Band prende il nome di Equipe 84 “La storia”.

Il programma dell’Agosto Cellese 2022 continuerà il 17 agosto alle ore 17,00 con il conferimento della cittadinanza onoraria al piccolo bambino canadese di nome Celle e il 18 agosto con la Sagra dei Cicatelli (inizio ore 21) che terminerà con il concerto di Angela Piaf.

Il Comune di Celle di San Vito conferirà la cittadinanza onoraria al piccolo Celle Ren Melfi, il bambino canadese al quale i genitori hanno dato il nome del piccolo comune foggiano. Il papà del piccolo si chiama Josh Melfi. Il bisnonno del piccolo Celle, vale a dire il padre di Josh, si chiamava Leonardo Melfi e nacque a Celle di San Vito il 10 marzo del 1933. Si sposò nel 1957 con Lucia Patierno, nata a Castelluccio Valmaggiore nel 1938. Un anno dopo il matrimonio, Leonardo e Lucia si trasferirono in Canada e precisamente a Brantford, nel sud dell’Ontario. A circa 50 km da Brantford, nella città di Hamilton (sempre nell’Ontario) è nato il 21 dicembre scorso Celle Ren Melfi. I genitori del bambino stanno insieme da circa 10 anni e si sono sposati nel 2018. Le fedi nuziali sono state comprate, pochi mesi prima del matrimonio, a Castelluccio Valmaggiore, comune confinante con quello di Celle di San Vito.

“Abbiamo visitato per la prima volta il paese di Celle di San Vito nel 2014 – ha dichiarato la mamma di Celle, Marshneill Abraham – in quell’occasione abbiamo deciso che se avessimo avuto un bambino lo avremmo chiamato con il nome del paese. Celle di San Vito è un posto bellissimo con persone accoglienti e adorabili – ha concluso Marshneill – non potevamo immaginare un nome più adatto per il nostro bambino”.