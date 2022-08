[PHOTOGALLERY] 14 agosto - Per La Notte delleaTaranta, Enzo Petrachi & Folk Band22 Antonio Amato Ensamble, Enza Galogero - Lecce 14/08/2022 14 AGOSTO LECCE - PIAZZA LIBERTINI

19:00

Laboratorio di Pizzica

21:00

ENZO PETRACHI & FOLK BAND22

A seguire

ANTONIO AMATO ENSEMBLE

ospita FIORENZA CALOGERO e MARCELLO VITALE



Il 14 agosto il Festival itinerante “La Notte della Taranta”, fa tappa a Lecce. Giunto alla sua 25ma edizione dedicata al tema “La tradizione del nuovo”, il più grande festival itinerante italiano attraversa, dal 4 al 25 agosto, 21 comuni del Salento, con 43 concerti di pizzica, oltre 400 artisti e condurrà alla lunga notte del Concertone del 27 agosto a Melpignano (Le), con il maestro concertatore DARDUST, nel pieno dell’attività delle prove in questi giorni al Cinema di Calimera insieme all’Orchestra della Notte della Taranta.



Il viaggio sonoro tra memoria e visione del Concertone 2022 sarà trasmesso su RAI 1, giovedì 1 settembre alle 23:15.



Curati dal Corpo di Ballo della Notte della Taranta alle 19 tornano i laboratori di pizzica, appuntamenti imperdibili per gli appassionati della danza salentina che si ritrovano nelle piazze dei paesi ospitanti il Festival per partecipare alla grande ronda danzante. Si formano i grandi cerchi inclusivi e aperti guidati dai danzatori della Taranta che accompagnano il pubblico alla scoperta del ritmo del tamburello e delle diverse espressioni della pizzica: pizzica di corteggiamento, pizzica tarantata e pizzica scherma.



Ad accendere la serata in piazza Libertini a Lecce alle 21 è Enzo Petrachi & Folk Band22. La sua carriera nasce seguendo le orme del padre, Bruno, regalando come lui, sapori diversi e nuovi della tradizione salentina. Sempre vicino al cuore della gente che da tempo crede in lui per la sua voglia di tramutare in note musicali la storia del nostro paese col suo stile unico: un racconto in musica della vita e delle tradizioni della sua terra. Ad oggi ha realizzato 28 lavori discografici, Enzo è l’autore di molte sue canzoni, come nel disco “folk salentino”. Tante le canzoni di successo usate anche in colonne sonore di film famosi tra i quali “fine pena mai”, sono cantate in tutto il mondo. Con la sua FOLK Band22 torna in tour con Technical Rider. Enzo Petrachi salirà sul palco del Festival de La Notte della Taranta con: Mariachiara Ferrari, cori; Gabriele Mazzotta, batteria; Giuseppe Schirinzi, basso; Michele Russo, chitarra; Salvatore Costantini, fisa e tastiere; Beniamino Capoccia, percussioni.

A seguire l’esibizione di Antonio Amato Ensemble. Il gruppo nasce nel 2000 e il progetto originario prevedeva che la musica popolare fosse giustapposta alla musica classica in modo da creare un connubio raffinato ma allo stesso tempo autentico. Nel corso degli anni il progetto si è arricchito di altri punti di vista, allargandosi oltre i consueti confini pensando senza “etichette”. La musica come “comunicazione”, come flusso di pensieri sonori, come trepidazione con l’introduzione di ritmi dispari, echi esotici, contaminazioni, sound raffinato, arrangiamenti inconsueti. Antonio Amato è un artista eclettico, frontman del gruppo che per il Festival Notte della Taranta 2022 accoglie due ospiti sul palco esibendosi insieme a Fiorenza Calogero accompagnata da uno dei più grandi esponenti della chitarra battente, Marcello Vitale. La versatilità della voce, l’approccio sanguigno alla scrittura e l’espressività scenica fanno di Fiorenza Calogero una delle più profonde interpreti della canzone tradizionale italiana. Una profondità verticale che trapassa la terra natia – Napoli e la Campania – e spunta negli emisferi opposti, nelle selve, tra gli spiriti e i popoli che li abitano. Il gruppo è composto da: Antonio Amato, voce, chitarra e tamburello; Antonio Marra, batteria; Valerio Rizzello, tastiere e oboe; Nico Berardi, zampogna, charango, fiati e chitarra; Gianluigi Amato, voce e tamburello; Roberto Gemma, synth e fisarmonica; Giacomo Casciaro, mandola e mandoloncello; Mario Esposito, basso; Antonella Maggio, tamburello.

E alla tappa di Lecce de La Notte della Taranta ci sarà anche l’iniziativa Libringiro. il progetto itinerante per la valorizzazione della bibliodiversità pugliese realizzato da APE-Associazione Pugliese Editori con il sostegno di Regione Puglia, Istituto di Culture Mediterranee, Polo Biblio – Museale di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, Provincia di Lecce. Si compie grazie all’ApeBiblioCamper, il mezzo brandizzato con il logo di progetto e attrezzato per diventare una libreria mobile: fa tappa nei luoghi in cui si tengono eventi di rilievo, regionali ma anche sovra-regionali, in occasione dei quali la libreria può essere allestita anche con una selezione di volumi tematici inerenti i contenuti dell’evento (per esempio musica, cinema, folklore, ecc.) oltreché di interesse generale, valorizzando ulteriormente l’evento stesso a cui si affianca. Vuol essere così anche un’offerta letteraria per turisti e visitatori.



L’ApeBiblioCamper di LibrInGiro continua a muoversi in questi giorni nel Salento, partecipando ad alcune tappe del Festival La Notte della Taranta. Prossimi appuntamenti saranno il 14 agosto a LECCE (piazza Libertini), giovedì 18 agosto a GALATINA (piazza Dante Alighieri) e domenica 21 agosto a CALIMERA (area mercatale).

Per il pubblico de La Taranta può essere un’occasione di approfondimento dei temi del più grande festival d'Italia e di una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa, attraverso la selezione di volumi tematici messa a disposizione dalle ventotto case editrici di APE. Si tratta di libri sulla storia e la tradizione popolare e musicale di Puglia ma, più in generale, di produzioni editoriali legate indiscutibilmente al territorio che proprio con LibrInGiro gli associati APE vogliono mettere in vetrina. Con LibrInGiro Ape vuol mostrare un nuovo dinamismo, volto alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale costituito, appunto, dall’editoria pugliese, intesa sia in termini di “maestranze” editoriali che di autori talentuosi, già noti o misconosciuti, rimarcando le specificità storiche, antropologiche ed artistiche squisitamente regionali del settore.



L’ApeBiblioCamper sarà in sosta nei pressi dell’area concerto.

La libreria mobile consente la consultazione, il prestito e l’acquisto dei volumi.





Prossime tappe Festival itinerante La Notte della Taranta:

16 AGOSTO UGENTO PIAZZA SAN VINCENZO

21:00 Pietrevive del Salento

A seguire Sette Bocche

Mascarimirì



17 AGOSTO ZOLLINO VILLA COMUNALE

21:00 A SUD DI BELLA CIAO con Riccardo Tesi, Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Gabriella Aiello, Alessio Lega, Nando Citarella, Maurizio Geri, Marzio Del Testa, Claudio Carboni

A seguire Criamu



18 AGOSTO GALATINA PIAZZA DANTE ALIGHERI

21:00 Pino Ingrosso

A seguire Orchestra Popolare La Notte Della Taranta



19 AGOSTO CASTRIGNANO DE’ GRECI PALAZZO DE GUALTIERIS

21:00 I Calanti

A seguire Alla Bua



20 AGOSTO CUTROFIANO PIAZZA MUNICIPIO

21:00 Parafonè

A seguire Li Strittuli - Compagnia di Musica Popolare Salentina



21 AGOSTO CALIMERA AREA MERCATALE

21:00 I Trillanti

A seguire Kalascima



22 AGOSTO MARTIGNANO PIAZZA DELLA REPUBBLICA

21:00 Briganti Di Terra D’otranto

A seguire Orchestra Popolare La Notte Della Taranta



23 AGOSTO SOLETO PIAZZA OSANNA

21:00 Corpo Di Ballo La Notte Della Taranta - Pizzica In Scena

21:30 Rocco Nigro “Come fece come non fece” con Antonio Castrignanò, Giorgio Distante, Redi Hasa, Egidio Marullo, Fabrizio Saccomanno, Giuseppe Spedicato

A seguire Enza Pagliara - Fasinfasò con Antongiulio Galeandro, Dario Muci, Gianluca Longo, Claudia De Ventura, Sofia Giordani Pagliara, Viola Centi.



24 AGOSTO STERNATIA PIAZZA UMBERTO I

19:00 Laboratorio Di Pizzica

21:00 Unzapzap Bif Band

A seguire Cgs - Canzoniere Grecanico Salentino



25 AGOSTO MARTANO LARGO PRIMO MAGGIO

21:00 Taranters

A seguire Nui…Nisciunu

Armonia Greca

Stella Grande



Concertone: 27 agosto a Melpignano - INGRESSO GRATUITO



Il Festival Itinerante è un progetto della Fondazione Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia, Pugliapromozione, Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella.



