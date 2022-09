8 settembre - Italian Swing’ Lycia Gissi Quartet per una serata tutta da cantare per MusicArte - Barletta 08/09/2022 Organizzato dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”

Appuntamento per l’8 settembre presso il Giardino del Laboratorio Urbano GOS



Ancora grande successo per la 14.ma Edizione del Festival ‘MusicArte’, organizzato dall’Associazione Cultura e Musica G. Curci, un Festival ricco di spettacolari eventi musicali che valorizzano i talenti artistici del territorio, con repertori tradizionali e nuove creazioni musicali, che sta coinvolgendo in maniera totale la “Periferia” della città donando una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale agli eventi. Negli anni Festival ha sempre riscosso il più grande successo, grazie al valore artistico dei complessi e dei solisti proposti unito alla ricerca di repertori che spaziano dalla Musica Colta allo Swing, dalla Musica Popolare al Jazz , dalla canzone Napoletana alla Musica da Film, dalla Lirica alla Musica Pop d’Autore Il Festival, realizzato quest’anno in collaborazione con il Ministero della Cultura, e la Regione Puglia, dopo l’enorme successo dei precedenti appuntamenti nella splendida location del Giardino del Laboratorio Urbano Gos, area di archeologia industriale sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza, nella periferia di Barletta, prosegue in un crescendo rossiniano con uno dei concerti più attesi : il Lycia Gissi Quartet in “Italian Swing”, giovedì 8 settembre, presso il Giardino del Laboratorio Urbano Gos, Quartetto tutto pugliese , come per gli altri spettacoli, fondato dalla cantante Lycia Gissi, artista eclettica, dalla bellissima e duttile voce, laureata in “Canto jazz” presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, sotto la guida dei maestri R. Ottaviano ,V. A. Morra, D. Santorsola, G. Di Leone, G. Montecalvo, T. Portoghese e P. Arnesano , perfezionatasi successivamente con Enzo Titta, compositore e musicista ascolano con il quale incide vari singoli, proseguendo poi la sua formazione artistica con docenti internazionali come Cheril Porter, Susanne Abbueh e altri ancora.

Il Lycia Gissi Quartet è formato dal pianista Paolo Fiorentino, dal contrabbassista Mike Amato, dal batterista Francesco Scaringella e dalla versatile voce della stessa Lycia Gissi.

Il Progetto nasce con l'intento di rivisitare in chiave creativa i brani italiani più famosi del secondo dopoguerra, portati al successo da formazioni come il Trio Lescano, il Quartetto Cetra, Natalino Otto insieme a brani di autori come Giovanni d'Anzi, Gorni Kramer, Fred Bongusto, Fred Buscaglione, Gino Paoli, Domenico Modugno.

Il concerto vuole essere un viaggio nel tempo attraverso la rivisitazione di celebri canzoni che fanno parte della vita e del costume italiano e che hanno accompagnato avvenimenti lieti o drammatici della nostra storia.

Tra i brani più rappresentativi ci saranno: Ma l'amore no, Il pinguino innamorato, Ho un sassolino nella scarpa, Quel motivetto che mi piace tanto, Mille lire al mese, In cerca di te, Buonasera Signorina, Spaghetti a Detroit ,Guarda che Luna, Silenzioso Slow e tanti altri ... ..

Uno spettacolo da non perdere

Giardino del Laboratorio Urbano GOS , Viale Marconi, 49 – Barletta

Porta ore 19,30 e inizio alle ore 20,00 .

Biglietto P.U. € 5,00.

Info: tel. 3803454431, info@culturaemusica.it ; www.culturaemusica.it; www.facebook.com/asscurci; @asscurci