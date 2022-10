23 ottobre - “IL GRAN CIRCO DEI BURATTINI” della Compagnia teatrale “TESTE DI LEGNO” - Gallipoli 23/10/2022 POIEOFOLA’ CostruzioniTeatrali e Ragazzi di Via Malinconico Teatro

Con il patrocinio del Comune di Gallipoli

Presentano



MagiCASTELLO

-Piccola rassegna teatrale per piccolo pubblico scettico-

Galleria dei Due Mari – Gallipoli (Centro storico)



Domenica 23 ottobre

“ILGRAN CIRCO DEI BURATTINI”

Compagnia teatrale “TESTE DI LEGNO”



*****

Il MagiCastello di Gallipoli si prepara ad accogliere “ILGRAN CIRCO DEI BURATTINI” della compagnia Teste di Legno. L’appuntamento è per domani, domenica 23 ottobre, alle ore 18.00, nel teatrino della Galleria dei due Mari, ai piedi del prezioso Castello della città bella (accesso da Piazzetta dei Musicisti, biglietto 8 euro, info e prenotazioni 329 6373342).

Due forme di spettacolo, popolare e di piazza, si fondono in questo spettacolo con burattini, pupazzi e marionette in baracca. Il gran circo dei burattini, unico spettacolo del suo genere in Puglia, amplia il raggio d’azione del teatro di figura. Infatti, non impiega i burattini secondo la loro vocazione naturale, ma li fa esibire in un circo. Burattini “fenomeni” della comunicazione teatrale sono qui “fenomeni” del circo. Uno spettacolo ricco di colpi di scena, dove l’ironia trapela dalla paradossale esibizione artistica dei burattini.

Lo spettacolo segue una scaletta di numeri e gags non privi di improvvisazioni, errori e tentativi, il

tutto condito con l'ironia tipica dei burattini. Il trucco c'è e si vede perché non è un "vero" circo, ma non per questo meno credibile.



“MagiCastello - Piccola rassegna teatrale per piccolo pubblico scettico” è la nuova offerta culturale della storica compagine salentina formata da Poieofolà CostruzionTeatrali e Ragazzi di Via Malinconico Teatro, già nota per la maestosità delle sue produzioni tra cui il celebre “Wonder Christmas Land” di scena da dicembre a gennaio sempre a Gallipoli. È un festival teatrale ritagliato dalle pagine di un libro magico di fiabe per piccoli (ma non necessariamente!), indirizzato ad un pubblico di famiglie, ideato per proporre pomeriggi alternativi, collocati prevalentemente nei weekend del mese di ottobre, in orario preserale, con l’intento di intrattenere con momenti di qualità i gruppi familiari che sceglieranno di assistere a piccoli simpatici spettacoli prima di condividere magari il piacere di una cena insieme.

MagiCastello, che si realizza con il patrocinio del comune di Gallipoli, in questa sua prima edizione si svolge all’interno della Sala Convegni della Galleria dei Due Mari (accesso da Piazzetta dei Musicisti) che per l’occasione si trasforma in teatro, grazie ai fantasiosi allestimenti degli scenografi di Poieofolà e Ragazzi di Via Malinconico Teatro, coordinati dal direttore di produzione Roberto Marius Treglia, con la direzione artistica di Alberto Greco.



Prossimi appuntamenti

Sabato 29 ottobre

ore 19.00 “MAGO YURI e la Magia di HOGWARDS” – Spettacolo di magia a tema HARRY POTTER, con Mago Yuri



Domenica 30 ottobre

ore 18.00 “IL CASTELLO INFESTATO DI PULCINELLA” - Compagnia Teste di Legno



La Biglietteria e del teatro è collocata all’interno della GALLERIA DEI DUE MARI, facilmente raggiungibile a piedi dall’area parcheggio “area portuale”, e sara’ aperta fino ad un ora prima di ogni evento, prenotazioni telefoniche al numero 329 6373342, il biglietto di ogni evento è fissato al prezzo unificato di 8 euro.