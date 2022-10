28 ottobre - Il Cantico Spirituale (Sono io la tua sposa) di Therasia a San Cesario di Lecce 28/10/2022 VENERDÌ 28 OTTOBRE ALLA DISTILLERIA DE GIORGI DI SAN CESARIO DI LECCE PER TEATRI A SUD LA COMPAGNIA THERASIA IL GARAGE DELLE ARTI CON "IL CANTICO SPIRITUALE".



Proseguono nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce gli appuntamenti del progetto "Teatri a Sud", ideato e promosso dalla compagnia salentina Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Venerdì 28 ottobre (ore 20:30 - ingresso 5 euro) in scena "Il Cantico Spirituale (Sono io la tua sposa)", l'ultima produzione della compagnia "Therasia il garage delle arti" di e con Davide Morgagni (aiuto regia Valentina Sciurti). Liberamente tratto dal poemetto di San Juan de la Cruz - San Giovanni della Croce (1542-1591), “dottor estatico”, riformatore e padre della Chiesa (confessore di Santa Teresa), l'adattamento teatrale ruota attorno alla figura della Sposa “divina”, o al rapporto intimo e di unione carnale con il sacro. Vedere il mondo con gli occhi di Dio, strappare il velo al dolce incontro. A partire dall'estasi Teresiana, attraverso le esperienze e le pratiche rituali che da millenni legano le culture orientali e occidentali, si insinua la chiave erotica, al di là dell'erotismo, del Cantico di Morgagni, diviso tra una mistica canonica e un'altra divenuta nei secoli clandestina. Gioco spirituale della luce diafana, gioco oratorio e fonico dei soffi, che della Parola libera la ferita e dell'Immagine poetica ribadisce il silenzio. È mistificazione? È pazzia? Forse l'antico gioco, la lunga partita aperta del Teatro.



A novembre e dicembre Teatri a sud ospiterà altri tre appuntamenti di Teatro ragazzi - Bartolomeo e Cioppina di Diaghilev (13 novembre), Zio Mondo del Teatro Le Giravolte (20 novembre) e Arcoiris di Terrammare Teatro (11 dicembre) - e gli spettacoli Fimmene! di Anna Cinza Villani e Astràgali Teatro (24 novembre), Le Bureau de Porc della Compagnia Porta Cenere di Cosenza (30 novembre), U Saluni di Mana Chuma Teatro di Reggio Calabria (4 dicembre) e, per concludere, La zia d’America della compagnia barese Diaghilev (14 dicembre).



La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, formare attori e dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d'innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco ed è membro dell’Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in molti luoghi di grande interesse culturale in Italia e all'estero, anche in siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco.

Info

3892105991 - teatro@astragali.org

www.astragali.it