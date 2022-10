28 ottobre - L'autore Raffaello Mastrolonardo presenta il suo "Viaggio nelle nelle Puglie" a Molfetta (Bari) 28/10/2022 VIAGGIO NELLE MERAVIGLIE DELLA PUGLIA TRA PASSATO E PRESENTE CON RAFFAELLO MASTROLONARDO

Venerdì 28 ottobre al Gran Shopping Molfetta, a partire dalle ore 19, lo scrittore barese presenterà il suo ultimo lavoro alla scoperta delle bellezze della regione con uno speciale reading teatrale



Venerdì 28 ottobre alle ore 19, al Gran Shopping Molfetta si torna a conversare con gli autori più interessanti del territorio grazie al ciclo “Immergiti nella lettura” promosso dall’associazione culturale “Conversazioni dal mare”. Protagonista del prossimo appuntamento Raffaello Mastrolonardo, autore barese che presenterà con uno speciale reading teatrale l’opera “Viaggio nelle Puglie”. «Il Dio degli Ebrei non ha conosciuto l'Apulia, altrimenti non avrebbe dato al suo popolo la Palestina come terra promessa» disse l'imperatore Federico II di Svevia. Da questo assunto parte il viaggio dell'autore, che accompagna per mano il viaggiatore alla scoperta della nostra regione con gli occhi di un romanziere, non solo un romanzo ma una vera e propria dichiarazione d’amore alla sua terra. Un viaggio emozionale che parte dalla Capitanata del nord, attraversa la Terra di Bari e arriva alla Terra di Otranto. Un libro che unisce parole e immagini di Nicola e Giorgio Amato fatto di scoperte attraverso le storie di un territorio e delle genti che, venendo da Oriente e Occidente, lo hanno attraversato e arricchito di culture e tradizioni: dal Neolitico alla Magna Grecia, ai Romani e ai Goti, agli Arabi, ai Longobardi, ai Bizantini, seguiti da Normanni e Svevi; e ancora, dagli Angioini francesi e poi dagli Aragonesi spagnoli. La presentazione a cura del giornalista di Telenorba Antonio Procacci accompagnerà la lettura delle pagine di Mastrolonardo in un Grand Tour di luoghi, profumi e suggestioni, di uomini e leggende, che danno anima ad una terra amatissima e tutta ancora da scoprire.

L’appuntamento è alle ore 19 in piazza Ottagono, la piazza centrale del Gran Shopping Molfetta.