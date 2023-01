1 gennaio - “Stasera con Uccio. Speciale Capodanno”, in programma nel Cinema Teatro Impero di Brindisi 01/01/2023 UN CAPODANNO DI RISATE A BRINDISI CON UCCIO DE SANTIS



Un Capodanno all’insegna della risata. Quello in arrivo con lo spettacolo “Stasera con Uccio. Speciale Capodanno”, in programma nel Cinema Teatro Impero di Brindisi (via de’ Terribile 6), domenica 1 gennaio 2023 con inizio alle ore 18. Mattatore della serata Uccio De Santis, “portabandiera” della comicità della Puglia che da anni porta il buonumore con i suoi spettacoli televisivi e teatrali. Biglietti disponibili online su TicketOne alla pagina rebrand.ly/StaseraConUccio e presso il “Caffè del Teatro”, proprio accanto alla storica sala brindisina. La data è organizzata da Aurora Eventi. Info su auroraeventi.net, facebook.com/Auroraeventipuglia e T. 328 351 9402.



Il percorso artistico di Uccio De Santis è molto ricco e variegato, spazia dal cabaret al cinema, dal teatro agli spot pubblicitari, dalla tv alle performance dal vivo. Su Facebook ha una fanpage ufficiale con oltre due milioni di followers, una pagina YouTube con milioni di visualizzazioni, boom di audience per la sitcom Mudù, un tour live da record con oltre cento date in tutta Italia. Il successo di Uccio De Santis è in continua ascesa ed è in attesa del tour 2023-24 in tutti i più importanti teatri italiani, in Germania e in Svizzera. Reduce dal successo dello spettacolo su RaiDue “Stasera con Uccio”, Uccio De Santis porta in scena uno spettacolo che si presenta come un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili e spaccati di vita vissuta. Lo show racconta, in forma di monologo e di sketch a due, la vita di un comico “per vocazione”. Passando dagli esordi segnati dal pensiero fisso di vincere la timidezza preso dai primi innamoramenti, al suo vero grande amore: il teatro.



Un cammino tra i ricordi che dipinge tanti singolari quadri familiari: il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo ed educato. Senza tuttavia che vi sia un ordine costituito perché in fondo la comicità è uno spazio libero o, come dice qualcuno, il sentimento del contrario. E invertendo l’ordine delle battute, l'effetto comico non cambia. Non mancherà la partecipazione del pubblico per un momento di grande coinvolgimento e comicità. Storie in cui ogni spettatore si potrà identificare e ridere di gusto. In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai due volti storici del programma Mudù, Umberto Sardella e Antonella Genga.