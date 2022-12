2 dicembre - lo spettacolo originale Petit Passage, in scena Shannon Anderson Trio e Escargot - Ruvo di Puglia 02/12/2022 FESTIVAL VIATOR

Menti, cuori e corpi sulle vie francigene del sud

25 Novembre- 29 dicembre 2022



Il festival dedicato ai cammini fa tappa a Ruvo di Puglia venerdì 2 dicembre con lo spettacolo originale Petit Passage, in scena Shannon Anderson Trio e Escargot





Il Festival Viator, Menti, cuori e corpi sulle vie francigene del Sud arriva a Ruvo di Puglia venerdì 2 dicembre ore 20.30 Nuovo Teatro Comunale con lo spettacolo originale Petit Passage con Shannon Anderson Trio e Escargot (botteghino e informazioni https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-escargot-shannon-anderson-petit-passage/197440). Un concerto “nordico” che avvolge l’ascoltatore nell'atmosfera del tipico voyage d’Hiver alla ricerca di un “Petit Passage” per attraversare il magico varco dall’oscurità alla luce.



Un modo semplice e delicato di unire in una unica e alta emozione gli antichi canti sacri, la ricca tradizione dei carols anglosassoni e la gioia pagana dei riti solari boreali. Uno spettacolo speciale che nasce dal corto circuito tra la cantante di origini statunitensi Shannon Anderson e l’originale band di “folk immaginario”: gli Escargot. Un incontro pieno di sorprese e di nuovi sapori musicali. La voce unica di Shannon Anderson, accompagnata per l’occasione dai musicisti Nicola Nesta e Giovanni Astorino, risuona con le melodie occitane e francesi eseguite dal trio delle “lumachine” formato da Alessandro Pipino, Gianni Gelao e Adolfo La Volpe, vere e proprie star del circuito de balfolk. Una proposta che ben si adatta a questo inizio dell’Avvento con l’augurio di andare oltre il freddo e il gelo verso la luce astronomica e spirituale.



Shannon Anderson, vocalist versatile e poliedrica cresciuta nello stato dell’Oregon, si è formata musicalmente negli USA dove ha cantato sia come solista che in diversi Ensemble tra cui gli Ex Humbris, Whirligig e the Waverly Consort . In Italia ha collaborato con l’Ensemble Calixtinus e le Faraualla,il suo repertorio abbraccia diversi stili dalla musica Medioevale al folk Celtico e Americano.a inciso per diverse etichette tra cui Angel records, Amiata, III Millennio etc… Ottime critiche ha ricevuto dal New York Times per la collaborazione con il gruppo di musica antica “Ex Humbris”. Si è esibita in prestigiosi contenitori culturali come il Carnegie Hall e il Metropolitan Museum of New York. Escargot, nati nel 2003, con organetti, cornamuse, chitarre, flauti...il trio "L'Escargot" propone l'ascolto, in un'atmosfera raccolta e informale, di arrangiamenti originali di valzer francesi, ballate del nord Europa, nonché un repertorio di brani propri: musiche eleganti e suggestive, che aprono all'improvvisazione ed al sogno. “Nelle loro tracce sono presenti i paesaggi tanto cari ad Amelie, che l’uso di strumenti quali fisarmonica, ukulele, organetti e altri ancora più ricercati, rende molto suggestivi. Valzer sentimentali, ballate leggiadre come carillon.



Il festival Viator Menti, cuori e corpi sulle vie francigene del Sud, con la direzione artistica di Giovannangelo de Gennaro e Michele Lobaccaro, da otto edizioni coniuga l’arte con l’affascinante mondo dei cammini e del pellegrinaggio e il programma delle prossime settimane mette in dialogo realtà musicali che oltrepassano i confini esteriori ed interiori, alla ricerca di nuovi orizzonti umani, oltre che artistici. I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili sul sito di Vivaticket e in loco la sera del concerto. Per informazioni www.festivalviator.it