2 dicembre | Aradeo - Teatro Domenico Modugno

3 dicembre | Lecce - Teatro Paisiello

4 dicembre | Cerignola - Teatro Comunale Mercadante

5 dicembre | Fasano - Teatro J.F. Kennedy







Dal 2 al 5 dicembre Paola Turci sarà in tour in Puglia con il suo spettacolo “Mi amerò lo stesso” per la regia di Paolo Civati.



Quattro le date in programma: venerdì 2 dicembre al Teatro Domenico Modugno di Aradeo (fuori abbonamento), sabato 3 dicembre al Teatro Paisiello di Lecce, domenica 4 dicembre al Teatro Comunale Mercadante di Cerignola e lunedì 5 dicembre al Teatro J.F. Kennedy di Fasano.



In occasione della data del 2 dicembre ad Aradeo, al termine dello spettacolo Paola Turci incontrerà il pubblico e riceverà i saluti del vicesindaco e assessore politiche culturali del Comune, Georgia Tramacere.



“Mi amerò lo stesso” è un monologo, scritto dalla stessa Turci e da Alessandra Scotti, che a volte vorrebbe essere un dialogo. Paola Turci si racconta, ma certe volte non è più lei a parlare, ma qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta solo la voce, a volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento.



Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mescolano i sogni e nei sogni entra la vita. Il racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi: i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro. Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza.



Paola Turci si mette a nudo e lo fa con un monologo che porta sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada…mi amerò lo stesso.



INFO E BIGLIETTI



Aradeo

Venerdì 2 dicembre - Teatro Domenico Modugno, ore 20.30

INFO

Teatro Comunale “Domenico Modugno”

Botteghino / Via San Benedetto, 1

tel. 328.3149259

www.comune.aradeo.le.it

www.teatropubblicopugliese.it





Lecce

Sabato 3 dicembre - Teatro Paisiello, ore 21.00

INFO

Castello Carlo V

via XXV Luglio, Lecce

Tel. 0832.246517

www.comune.lecce.it

www.teatropubblicopugliese.it





Cerignola

Domenica 4 dicembre - Teatro Comunale Mercadante, ore 21.00

INFO

biglietteria teatro: 3398754186

teatro mercadante

www.teatromercadantecerignola.it

info@teatromercadantecerignola.it

promo.teatromercadante@gmail.com

www.teatropubblicopugliese.it





Fasano

Lunedì 5 dicembre - Teatro J.F. Kennedy, ore 20.30

INFO

Botteghino del Teatro Kennedy

Via Pepe, 23 tel: 080/4413150 – 329/2110754

teatrokennedy@gmail.com