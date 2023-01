1 gennaio - GRAN CONCERTO DI CAPODANNO 2023 a Ruvo di Puglia (Bari) 01/01/2023 Domenica 1 gennaio 2023 alle ore 11:00 nel Teatro Comunale, in via Pertini a Ruvo di Puglia (BA) quinta edizione del Gran Concerto di Capodanno organizzato da Pro Loco di Ruvo di Puglia in collaborazione con il Comune e BassCulture.



Sul palco la Banda Talos – Città di Ruvo di Puglia diretta dai maestri Vincenzo Anselmi e Rino Campanale. Una formazione di quasi 50 elementi da 15 anni in su che ha debuttato lo scorso settembre in occasione dell’edizione 2022 del Talos Festival che eseguirà un programma musicale di valzer e danze fra tradizione e trascrizioni, scelto apposta per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.



In apertura un momento teatrale a sorpresa, a cura della Compagnia La Luna nel Letto.



Biglietti in vendita nel circuito VivaTicket, presso l'Info Point turistico in Via Vittorio Veneto e al botteghino del Teatro in via Sandro Pertini nei giorni di spettacolo e ogni martedì e giovedì ore 18-20, 0803603114.



Informazioni e prenotazioni al numero 080 3628428.



“In queste sue prime cinque edizioni – ha detto l’assessora alle Politiche di Comunità delegata alla Cultura Monica Filograno – il Gran Concerto di Capodanno si è guadagnato un posto speciale nel capodanno dei Ruvesi e in molti scelgono proprio questa occasione per scambiarsi gli auguri.

Il Concerto di quest’anno ha una formula diversa rispetto al passato, anche grazie alla collaborazione con Regione Puglia e al progetto di promozione territoriale che lega insieme il Festival Talos con Luci e suoni d'Artista.

Per noi è molto importante che le prime note dell’anno nuovo vengano suonate dalla nostra giovanissima banda cittadina e proprio nel Nuovo Teatro Comunale con la collaborazione originale della Compagnia La Luna nel letto: tutti pezzi importanti della produzione culturale composita di una città d’arte che cresce e si aggiorna sempre partendo dalla propria storia e dalla propria identità.”